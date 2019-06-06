​سقوط أمطار خفيفة على أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- أ ش أ:

تعرضت مدينة أسوان وعدد من أجزاء المحافظة، مساء اليوم الأربعاء، إلى سقوط أمطار خفيفة استمرت على فترات متقطعة، فيما لم تؤثر على حركة السير أو المشاة على الطرق السريعة، كما لم تؤثر على حركة المراكب والفنادق العائمة.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة.

يشار إلى أن محافظة أسوان أعلنت في وقت سابق رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء؛ تحسباً لوقوع أي حوادث ناتجة من انعدام الرؤية والأمطار، كما تم إبلاغ أصحاب المراكب واللنشات النهرية والفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان بتوخي الحذر أثناء سروحها خشية من موجة أخرى من الأمطار.