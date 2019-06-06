بالصور.. تشييع جثامين شهيدي "كمين البطل 14" في مسقط رأسهما بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية_ مروة شاهين:

شيع أهالي مركز بسيون بمحافظة الغربية مساء اليوم الأربعاء، جنازتي أمين شرطة محمد البربري، والمجند عبد الله الصاوي، بعدما استشهدا فجر اليوم في حادث إرهابي بشمال سيناء.

تقدم الجنازة العسكرية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بعد تأدية صلاة الجنازة على روح الشهيد أمين شرطة محمد محمد السيد أحمد البربرى بمسجد التوبة بقرية حصة إبيار مركز بسيون، وصلاة الجنازة على روح الشهيد مجند عبد الله ممدوح الصاوي بمسجد نور الإسلام بقرية قرانشو.

الجدير بالذكر؛ أن محافظ الغربية قرر إطلاق اسم الشهيد أمين شرطة محمد محمد السيد أحمد البربري على المدرسة الثانوية الجاري تنفيذها في قرية حصة إبيار، وكذا إطلاق اسم الشهيد مجند عبد الله ممدوح الصاوي على مدرسة الوحدة الابتدائية بقرية قرانشو تخليدًا لذكراهما.