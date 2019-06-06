الثأر للشهداء.. مقتل 14 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالعريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 14 من العناصر الإرهابية في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بمدينة العريش.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نقلا عن مصادر أمنية مسؤولة بأنه تم ضبط 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة، وذلك في خبر عاجل بثته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وأعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد ضابط شرطة وأمين شرطة و6 مجندين، خلال التصدي لهجوم إرهابي على كمين بالعريش.

وأكدت الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، مقتل 5 عناصر إرهابية في الهجوم.