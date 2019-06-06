الحصبة تكسر حاجز الألف إصابة في أمريكا

قال مسؤولون اتحاديون في قطاع الصحة إن الولايات المتحدة سجلت 1001 حالة إصابة بالحصبة حتى الآن هذا العام. إصابة بالحصبة حتى الآن هذا العام. ورصدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 41 إصابة جديدة بالحصبة في الأسبوع المنتهي يوم 31 مايو.

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