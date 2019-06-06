كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تنوي توجيه "ضربة عقابية" لإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مصدر عسكري إسرائيلي، أن تل أبيب تلقت معلومات من الولايات المتحدة معلومات عن ضربة وشيكة ضد إيران.

وذكر المصدر، أن الجانب الأمريكي طلب من تل أبيب الاستعداد لاستيعاب أي هجوم صاروخي من لبنان، أو سوريا، أو قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب نية الولايات المتحدة توجيه "ضربة عقابية" لإيران بعد استهدافها سفناً في ميناء الفجيرة الإماراتي، وتدبيرها الهجوم على مصافي نفط سعودية، وفق ما أورد "اندبندنت عربية" اليوم الأربعاء.

ولم يكشف المصدر، إذا كانت إسرائيل سترد على الهجوم المحتمل، أم أنها ستترك الأمر للولايات المتحدة التي ستتولى ضرب إيران وأذرعها في المنطقة من حزب الله، إلى حماس، والجهاد الإسلامي، وغيرها إذا اندلعت المواجهات.

وقالت الصحيفة، إن "الولايات المتحدة تسعى إلى إنشاء تحالف خليجي-أمريكي لمواجهة إيران سياسياً وعسكرياً، وأن قمم مكة الثلاث (الخليجية، العربية والإسلامية) أتت بنتائج إيجابية في نظر الجانب الأمريكي.

يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يزور بريطانيا حالياً، صرح أن احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران لا يزال وارداً.