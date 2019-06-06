مديرية الحموشي تتعقب “الغشاشين”.. حجز معدات للغش في الامتحانات معروضة للبيع على الأنترنيت

على بعد أيام قليلة على بداية الامتحانات الإشهادية، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأربعاء، عن حجز معدات تستخدم في الغش.

وقالت المديرية، اليوم الأربعاء، في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن عملية أمنية استباقية أسفرت عن حجز معدات معلوماتية متطورة تستخدم في الغش في الامتحانات، كانت معروضة للبيع على شبكة الأنترنت.

وأوضح المصالح الأمنية، أن العملية أسفرت عن توقيف ستة مشتبه فيهم بأكادير والدار البيضاء ومراكش، مؤكدة على تواصل جهود الشرطة في تدعيم الشفافية في امتحانات الباكالوريا والاختبارات الجامعية.

يشار إلى أن الامتحانات الإشهادية ينتظر أن تنطلق يوم السبت المقبل، كما ينتظر أن يجتاز 441 ألف و65 مترشحة امتحانات الباكالوريا لدورة يونيو، فيما تستعد الجامعات لاحتضان امتحانات آخر السنة.