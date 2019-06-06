الساحة الفنية تفقد نجما في كوميديا المسرح-صورة

توفي الفنان المصري محمد نجم، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 75 عاما نتيجة صراع مع المرض.

وتعرض الفقيد في الفترة الأخيرة لأزمة صحية لم يقدر على مقاومتها ليغادر إلى دار البقاء، طبقا لتصريحات نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي.

وعرف نجم، وهو اسمه الفني، إذ أن اسمه الحقيقي هو محمد محمد علي عوض، (عرف) بأدواره الكوميدية، وتفوق في المسرح، كما أسس فرقته مسرحية باسمه.

وكانت للفنان الراحل مشاركات بارزة في أفلام سينمائية، منها “حياة خطر”، و”حكايتي مع الزمن”.