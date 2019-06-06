القضية تأخذ أبعادا سياسية.. رئيس حكومة تونس يهاجم “الكاف” ويصف قرار إعادة النهائي ب”المهزلة”

دخل يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية على خط قضية نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، بعد قرار الاتحاد الإفريقي الأخير القاضي بتجريد الفريق التونسي من اللقب وإعادة مباراة الإياب في ملعب محايد.

ونشر الشاهد، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عبر فيه عن غضبه من هذا القرار، متوعدا بالتصعيد.

ووصف رئيس الحكومة التونسي، في التدوينة ذاتها، قرار ” الكاف” بالمهزلة، كما شدد على أنه ” لن يسلم في حق الترجي وفي حق أي جمعية تونسية”.

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وجاء في التدوينة ذاتها:

إثر مهزلة الكاف :

#تحية لقواتنا الامنية مثال يحتذي به

في العالم ومن يشكك في امن تونس يتحمل مسؤوليته

#تحية لجمهور الترجي علي انضباطه في المباراة الأخيرة

#لن نسلم في حق الترجي وفي حق اي جمعية تونسية

# التوانسة يد وحدة

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