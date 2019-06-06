بنيوب: العفو عن معتقلي الريف وجرادة “صفح” من الدولة

بعد يوم من العفو الملكي الذي شمل معتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية في الحسيمة وجرادة، خرج المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بتعليق يرى فيه أن العفو “صفح” من الدولة.

وقال أحمد شوقي بنيوب، في تدوينة نشرتها مندوبيته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، إن “العفو الملكي السامي على محكومين على خلفية الأحداث الأليمة لجرادة والحسيمة بمناسبة عيد الفطر السعيد يشكل تعبيرا متجددا عن الصفح الأصيل لإرادة الدولة الراسخة في مجال حقوق الإنسان”.

وأصدر الملك ليلة أمس، بمناسبة عيد الفطر عفوا ملكيا على 755 شخصا من بينهم 107 معتقلا على إثر الأحداث الإجتماعية التي شهدتها منطقتي الحسيمة وجرادة.

وعانق المعتقلون المفرج عنهم، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، الحرية، عائدين إلى بيوتهم، بعد مدد متفاوتة من الاعتقال.