فيديو: حسام أديب
عرفت شوارع مدينة الدار البيضاء، خاصة الأحياء المعروفة بتواجد عشاق فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، حركية غير عادية، واحتفالات عارمة، من طرف أنصار الفريق الأحمر، وذلك بعد نجاحه في التتويج بلقب البطولة الاحترافية.
وخرج الآلاف من عشاق النادي لأشهر شوارع المدينة، مرددين شعارات الفوز باللقب، وكذا أشهر أغاني النادي، تعبيرا منهم عن فرحة إنهاء الموسم بلقب البطولة الاحترافية، في انتظار قرار “الكاف” بخصوص لقب عصبة الأبطال الإفريقية.
وتوج الفريق الأحمر، أمس الثلاثاء، بلقب البطولة، بعد ضمانه الصدارة، إثر فوزه على أولمبيك خريبكة، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.
إليكم جانبا من احتفالات الفريق الأحمر بالدار البيضاء:
كانت هذه تفاصيل خبر “بوحمرون” يجتاح شوارع البيضاء فرحا بلقب البطولة وانتظار “الفرحة الكبرى” بلقب العصبة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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