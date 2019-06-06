فخر العرب” غاضب: ما وقع أمام منزلي وقت صلاة العيد ليس حبا وإنما انتهاك للخصوصية

عبر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الانجليزي، والمنتخب المصري، عن غضبه من الواقعة التي عاشها يوم العيد، قبل الخروج من منزله، لأداء الصلاة .

وتجمهر عدد من الصحفيين، والجمهور أمام بيت صلاح في مصر، قبيل صلاة العيد في انتظاره أن يخرج من بيته، ما دفع برجال الشرطة للتدخل.

صلاح غضب من الأمر، وعبر عن موقفه عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: كتب فيها : الذي حصل مع بعض الصحفين وبعض الناس، هو أنني وجدت نفسي غير قادر على مغادرة منزلي لأصلي صلاة العيد، هذا الأمر لا علاقة له بالحب، هذا يسمى عدم احترام خصوصية وعدم احترافية”.

وحل “فخرالعرب” كما يحلو لعشاقه مناداته، بمصر ليستعد رفقة بلاده لمنافسات كأس افريقيا، وذلك بعد أن حقق أغلى ألقاب أروبا رفقة فريقه ليفربول، وكذا واحرازه لقب هداف الدوري الانجليزي.