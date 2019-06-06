زيان: دفاع الطرف المدني اعترف أن قضية بوعشرين بينه وبين والدولة والمشتكيات لسن طرفا فيها -فيديو

قال النقيب محمد زيان، عضو دفاع توفيق بوعشرين، إن كل من المحامي محمد كروط ومحمد للهيني، اعترفا بأن “ملف بوعشرين مرتبط بالدولة، وأن الذي يرغب باعتقال بوعشرين، هي الدولة نفسها، وليس المشتكيات”.

وأفاد زيان، بأن “المشتكيات لسن طرفا في ملف بوعشرين، بل الدولة نفسها، وهذا غير مقبول”.

وأكد زيان: “أن المحامي زهراش، ذهب أبعد من هذا، بالقول إن الدولة العميقة، لا تقبل بالإفراج عن بوعشرين، إضافة إلى أن الدولة تساند المشتكيات”.

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وتابع زيان حديثه، قائلا: “المغرب يعاني من اكتظاظ بالسجون، وذلك راجع للقرارات التي تصدرها النيابة العامة، حيث نجد بأن السجن الواحد مليء بالسجناء الذين يتم اعتقالهم معتقلون احتياطيا”.

وشدد النقيب زيان، على أن “النيابة العامة لا يحق لها أن تصدر قرار الاعتقال الاحتياطي، بل الجهة الوحيدة المخولة لها ذلك هي قاضي التحقيق”.