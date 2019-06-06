'هاتريك' رونالدو يقود البرتغال لعبور سويسرا والتأهل لنهائي دوري الامم الاوروبية

ونجح لاعب البيانكونيري في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة بالدقائق 25، 88 و 90، بينما جاء هدف منتخب سويسرا الوحيد عن طريق ريكاردو رودريجيز من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وبهذا الفوز، يتأهل المنتخب البرتغالي إلى نهائي البطولة، وينتظر الفائز من مباراة هولندا وإنجلترا طرفي نصف النهائي الآخر في مباراة تقام مساء غدًا الخميس لمواجهته في المباراة النهائية.



وتلعب المباراة النهائية يوم الأحد المقبل 9 حزيران، على ملعب "دراجاو" بمدينة بورتو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً.

بينما سيلعب المنتخب السويسري على المركز الثالث في مباراة تقام في نفس اليوم ولكن ظهرًا في الرابعة مساءًا مع الخاسر من مباراة هولندا وإنجلترا.

