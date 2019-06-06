- 1/2
- 2/2
2019-06-05 | 22:44
3,481 مشاهدة
قاد كريستيانو رونالدو، منتخب بلاده البرتغال للفوز بنتيجة 3-1 على حساب سويسرا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وبهذا الفوز، يتأهل المنتخب البرتغالي إلى نهائي البطولة، وينتظر الفائز من مباراة هولندا وإنجلترا طرفي نصف النهائي الآخر في مباراة تقام مساء غدًا الخميس لمواجهته في المباراة النهائية.
وتلعب المباراة النهائية يوم الأحد المقبل 9 حزيران، على ملعب "دراجاو" بمدينة بورتو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً.
بينما سيلعب المنتخب السويسري على المركز الثالث في مباراة تقام في نفس اليوم ولكن ظهرًا في الرابعة مساءًا مع الخاسر من مباراة هولندا وإنجلترا.
كانت هذه تفاصيل خبر 'هاتريك' رونالدو يقود البرتغال لعبور سويسرا والتأهل لنهائي دوري الامم الاوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.