تقارير.. ساعات تفصل ريال مدريد عن ضم أهم صفقاته في المواسم الأخيرة

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أحمد منسيالأربعاء 2019/6/5 05:36 مساء بتوقيت أبوظبي
زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز
أكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني بات على بعد ساعات من الإعلان عن أهم صفقاته في المواسم الأخيرة.
ويبحث ريال مدريد عن تدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين من أجل تعديل مسار الفريق بعد أن فشل في تحقيق أي ألقاب خلال الموسم المنصرم.
وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير إن نادي ريال مدريد سيعلن خلال الساعات المقبلة عن التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي.
ووصف البرنامج الشهير الصفقة بأنها الأهم لنادي ريال مدريد في السنوات الأخيرة، بعدما تأجلت في أكثر من مرة على مدار المواسم الماضية.
وأوضح البرنامج أن الصفقة ستكلف خزائن النادي الملكي نحو 100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يرصده النادي الإسباني لإتمام التعاقد مع اللاعب.
وكان تشيلسي مصرا على الحصول على 120 مليون يورو نظير الاستغناء عن هازارد، إلا أن انتهاء تعاقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل قد يكون له دور في الموافقة على المبلغ الذي عرضه الريال.
يُذكر أن النجم البلجيكي أعلن في وقت سابق رغبته في الرحيل عن تشيلسي عقب نهاية الموسم المنصرم، مشيرا إلى رغبته في خوض تحدٍ جديد خلال الفترة المقبلة.
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