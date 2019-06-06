مصر: مقتل 14 إرهابيا في عملية أمنية بشمال سيناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، مقتل 14 إرهابيا في عملية أمنية بشمال سيناء، استهدفت ملاحقة العناصر الإرهابية المنفذة لهجوم كمين العريش.
وذكرت، في بيان، أن تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث أسفر عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، حال وجودهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء في حي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث بمنطقة العريش.
وأضافت أنه أثناء محاصرة العناصر الإرهابية قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاة قوات الأمن، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، وحزامين ناسفين.
كان الجيش المصري يلاحق عناصر إرهابية بعد هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في العريش شمالي سيناء، صباح الأربعاء.
الهجوم الإرهابي استهدف كمين (بطل 14) التابع لقوات الشرطة بمدينة العريش شمالي سيناء، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن المصرية.
ومنذ فبراير/شباط 2018، يشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة بهدف إحكام السيطرة على محافظة شمال سيناء، ضد تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي.
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