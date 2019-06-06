إرهاب قطر يتوغل في أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توغل خبيث في منطقة غرب أفريقيا انتهجته قطر، بعد مقاطعة عربية وأفريقية لقطر عام 2017 بسبب دعمها للإرهاب، مستغلة تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في دول تلك المنطقة لتنفيذ أجندتها التخريبية.

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