السماوات تضيق في وجه الخطوط القطرية بضغوط "أجواء المقاطعة"

فقدت شركة الخطوط القطرية مساراتها الملاحية الإقليمية والدولية، مدفوعة بتبعات قرار المقاطعة العربية المفروضة عليها من جانب الدول العربية اعتبارا من 2017، ما دفعها إلى تسجيل خسائر متصاعدة.



وقطعت كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا وسبب تراجعا كبيرا بمؤشراته وقطاعاته.



وقال أكبر الباكر في مارس/آذار الماضي إن الشركة تسجل خسائر متصاعدة، نتيجة لعدم استخدام الشركة للمجال الجوي لبعض الدول العربية، منذ المقاطعة العربية في يونيو/حزيران 2017، ما فرض ضغوطا مالية عليها.

وتواجه شركة الخطوط الجوية القطرية مصاعب تشغيلية منذ قرار المقاطعة بسبب تراجع الخطوط الملاحية إقليميا ودوليا، نتج عنه هبوط حاد في عدد المسافرين، وقلص من مطارات قطر التي كانت إحدى مطارات الترانزيت بين الشرق والغرب.



والعام الماضي، استجدى الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، تعاطف المؤسسات الأوروبية، عبر شكوى أمام لجنة النقل والسياحة التابعة للبرلمان الأوروبي، من فقدان الشركة لنحو 160 رحلة يوميا، منذ قرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة.



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وقال الباكر في تصريحات له حينها، أمام لجنة النقل والسياحة التابعة للبرلمان الأوروبي، وصدرت في بيان عن الشركة القطرية، أمس الثلاثاء، أن عدد الرحلات الجوية اليومية تراجع من 600 رحلة إلى 440 رحلة.





وبسبب سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب، وردود الفعل العربية تجاه النظام القطري، تراجع عدد الممرات الجوية التي تستخدمها الخطوط الجوية القطرية، من 18 ممرا إلى ممرين اثنين فقط.



وفي السنة المالية المنتهي في 31 مارس/آذار 2018، تراجع عدد المسافرين عبر الخطوط القطرية، إلى 29.16 مليون مسافرا، مقارنة مع 32. مليون مسافر في 2017، بحسب البيانات المالية الرسمية للشركة.



وبسبب فشل الشركة الأم في تحقيق نتائج مالية جيدة، توجهت للاستثمار في شركات طيران خارجية، للبحث عن تعويض الخسائر المحلية؛ إذ تملك الخطوط القطرية استثمارات في "لاتام" للطيران، وكاثي باسيفيك، و"إيه كيو إيه هولندنغ".



وفي السنة المالية الماضية، تكبدت مالكو الشركة 252 مليون ريال قطري (69.26 مليون دولار)، مقارنة مع أرباح بلغت 2.794 مليار ريال (768 مليون دولار) في السنة المالية السابقة عليها.