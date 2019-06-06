"المهنيين السودانيين" يطالب بالتصدي لدعوات العنف والتخريب

طالب تجمع المهنيين السودانيين بضرورة وقف أي دعوة تحرض على العنف أو التخريب، والتأكيد على سلمية الحراك الشعبي السوداني.



وقال التجمع في بيان، مساء الأربعاء، إنه يجب وقف أي دعوة للعنف أو التخريب ومواجهتها فورًا، مؤكدا أن العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي "وسائلنا للمقاومة السلمية".



وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان أصدر بيانا في وقت سابق مساء الأربعاء أيضاً، أكد فيه أن قوات الدعم السريع تتعرض لحملة إعلامية سلبية تشنها جهات مغرضة.

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وأشار المجلس إلى أن "الأيام الماضية شهدت حملة إعلامية تقوم بها جهات مغرضة تتهم قوات الدعم السريع بجرائم هي بريئة منها".



وأوضح البيان أن "بعض المجرمين ينتحلون شخصيات جنود قوات الدعم السريع بارتداء زيهم الرسمي، ثم يرتكبون جرائم لتشويه سمعة هذه القوات".



وشدد المجلس العسكري الانتقالي على أن "قوات الدعم السريع منذ إنشائها تدافع عن أرض السودان، وهي جزء أصيل من القوات المسلحة السودانية.

