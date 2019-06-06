شكرا لقرائتكم في العيد.. ميليشيا الحوثي تصادر أموال صرافي وتجار صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر مصرفية في العاصمة اليمنية صنعاء بأن مليشيات الحوثي أقدمت ليلة عيد الفطر على اقتحام عدد من محلات الصرافة بحجة تفتيش العملات النقدية الجديدة في استمرار للحملة الأمنية التي بدأتها منذ نهاية الأسبوع المنصر، وصادرت ملايين الريالات.

وكانت المليشيات الحوثية شنت حملات تفتيش على المحلات والمراكز التجارية في العاصمة صنعاء بحجة التفتيش على تداول العملات الورقية النقدية الجديدة، وصادرت عشرات الملايين من التجار لصالح قيادات أمنها الوقائي بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مصرفية.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن المليشيات صادرت 25 مليون ريال من مركز الحضا للصرافة في شارع هائل، خلال حملة مداهمة التي شنتها ليلة الاثنين بحجة أنها عملة ممنوعة من التداول.

وحسب المصادر فإن بعض قيادات المليشيات كانت تقوم بتحرير سندات استلام بالمبالغ التي تأخذها من محلات الصرافة والمراكز التجارية، لكنها خلال الحملات الأخيرة أصرت على أخذها دون إعطاء أي مستند أو شيء يثبت قيامها بمصادرة تلك المبالغ، وهو ما يؤكد أن الحملات التي تستهدف التفتيش على تداول العملات الورقية النقدية الجديدة باتت عمليات نهب وسرقة واضحة لأموال الصرافين والتجار.