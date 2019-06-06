شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالاً من أردوغان.. تهنئة بالعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا الأربعاء من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك،ت بحسب ما أفادت وكالة "واس".

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.