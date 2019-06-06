وكالات
نقلت قناة "العربية" عن مصادر سودانية، قولها إن 100 شخص من أنصار الرئيس المعزول عُمر البشير، هاجموا سجن كوبر بالأمس في محاولة لإطلاق سراح رموز النظام البائد.
وبحسب القناة فإن المحاولة فشلت في تحقيق أهدافها وتم التصدي لها، كما تم الدفع بتعزيزات أمنية لحماية السجن.
يذكر أنه أعرب نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي» عن ثقته في وعي الشعب السوداني، وفي أنه «لن يكرر التجارب السيئة»، على حد وصفه.
وردًّا على المشككين، في إيداع البشير في السجن، أكد حميدتي، أنه «ستتم محاسبة كل المتورطين في جرائم...
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل محاولة تهريب البشير من سجنه بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.