تفاصيل محاولة تهريب البشير من سجنه بالسودان

وكالات

نقلت قناة "العربية" عن مصادر سودانية، قولها إن 100 شخص من أنصار الرئيس المعزول عُمر البشير، هاجموا سجن كوبر بالأمس في محاولة لإطلاق سراح رموز النظام البائد.

وبحسب القناة فإن المحاولة فشلت في تحقيق أهدافها وتم التصدي لها، كما تم الدفع بتعزيزات أمنية لحماية السجن.

يذكر أنه أعرب نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي» عن ثقته في وعي الشعب السوداني، وفي أنه «لن يكرر التجارب السيئة»، على حد وصفه.

وردًّا على المشككين، في إيداع البشير في السجن، أكد حميدتي، أنه «ستتم محاسبة كل المتورطين في جرائم...