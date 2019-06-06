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اندلاع حريق في منشأة لتخزين منتجات النفط في إيران

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ذكرت "الوكالة ال​إيران​ية للأنباء- إيرنا" أنّ "حريقًا اندلع في منشأة لتخزين منتجات ​النفط​ في ميناء بندر رجائي، على ساحل إيران على ​الخليج​".

وأوضحت أنّ "الحريق بدأ في آلة تستخدم لرفع الحاويات في الميناء، وامتدّ إلى منطقة تُستخدم لتخزين منتجات النفط"، مبيّنةً أنّ "​رجال الإطفاء​ كافحوا الحريق الّذي كان مصحوبًا بانفجارات"، من دون أن تقدّم أيّ معلومات عن خسائر بشرية محتملة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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