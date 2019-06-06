اندلاع حريق في منشأة لتخزين منتجات النفط في إيران

ذكرت "الوكالة الإيرانية للأنباء- إيرنا" أنّ "حريقًا اندلع في منشأة لتخزين منتجات النفط في ميناء بندر رجائي، على ساحل إيران على الخليج".
وأوضحت أنّ "الحريق بدأ في آلة تستخدم لرفع الحاويات في الميناء، وامتدّ إلى منطقة تُستخدم لتخزين منتجات النفط"، مبيّنةً أنّ "رجال الإطفاء كافحوا الحريق الّذي كان مصحوبًا بانفجارات"، من دون أن تقدّم أيّ معلومات عن خسائر بشرية محتملة.
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