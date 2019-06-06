اندلاع حريق في منشأة لتخزين منتجات النفط في إيران

ذكرت "الوكالة ال​إيران​ية للأنباء- إيرنا" أنّ "حريقًا اندلع في منشأة لتخزين منتجات ​النفط​ في ميناء بندر رجائي، على ساحل إيران على ​الخليج​".

وأوضحت أنّ "الحريق بدأ في آلة تستخدم لرفع الحاويات في الميناء، وامتدّ إلى منطقة تُستخدم لتخزين منتجات النفط"، مبيّنةً أنّ "​رجال الإطفاء​ كافحوا الحريق الّذي كان مصحوبًا بانفجارات"، من دون أن تقدّم أيّ معلومات عن خسائر بشرية محتملة.