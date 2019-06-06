حرس الحدود الأميركي: اعتقال 144 ألف مهاجر على الحدود الجنوبية لأميركا في أيار

أعلن حرس الحدود الأميركي "اعتقال أكثر من 144 ألف مهاجر على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأميركية في شهر أيار الماضي"، بزيادة 32 بالمئة عن شهر نيسان، وسط تقاطر طالبي اللجوء من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة.
وأوضح قائد "جهاز الجمارك وحماية الحدود" جون ساندرز، أنّ "معظم المهاجرين عائلات متحدّرة من هندوراس وغواتيمالا وسلفادور، وبينهم أكثر من 57 ألف قاصر"، مؤكّدًا "انّنا في حالة طوارئ تامّة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي "فرض رسوم جمركية نسبتها 5 بالمئة على كلّ البضائع الآتية من المكسيك اعتبارًا من 10 حزيران"، ما لم تتّخذ الحكومة المكسيكية إجراءات إضافيّة لوقف تدفّق المهاجرين غير المسجّلين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.
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