ترامب يلتقي مرشحا مسلما لخلافة ماي

التقى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وزير الداخلية البريطاني والمرشح البارز لخلافة ​تيريزا ماي​ ساجد جاويد.

وتحدث ترامب، في اليوم الأخير من زيارته الرسمية إلى ​بريطانيا​، التي استغرقت 3 أيام، إلى مرشحين آخرين ل​رئاسة الحكومة​، بعدما أعلنت ماي عن خططها للاستقالة في 7 حزيران الجاري.

وأعلن جاويد في وقت سابق، دخوله السباق على خلافة ماي في رئاسة الحكومة و​حزب المحافظين​، وقال إنه "سيناضل من أجل تحقيق الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​".

يذكر أن جاويد (50 عاما)، يشغل حاليًا منصب وزير الداخلية، وهو ينتمي إلى عائلة باكستانية، هاجرت إلى بريطانيا قبل أكثر من 50 عامًا.

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وفي عام 2010، أصبح جاويد أول نائب مسلم عن حزب المحافظين، بانتخابه عن منطقة برومسغروف، وتدرج في المناصب الحكومية منذ العام 2010، إلى أن أصبح في نيسان من العام الماضي، أول مسلم يتولى ​وزارة الداخلية​ في تاريخ بريطانيا.

ويتنافس جاويد على خلافة تيريزا ماي، مع عدد من السياسيين البارزين، بينهم ​بوريس جونسون​، وزير الخارجية البريطاني السابق، و​جيريمي هانت​ وزير الخارجية الحالي.

وأعلنت تيريزا ماي، في 24 أيار الماضي، أنها ستتنحى عن رئاستي الحكومة وحزب المحافظين، في السابع من الشهر المقبل، تلبية لدعوة الحزب الحاكم.