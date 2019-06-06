خارجية السعودية دانت الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في العريش بمصر

أعرب مصدر مسؤول في ​وزارة الخارجية السعودية​، في تصريح إلى "وكالة الأنباء السعودية- واس"، عن "إدانة السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش في مصر، ما أدّى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن".

وقدّم المصدر "العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة و​الشعب المصري​ الشقيق"، مؤكّدًا "تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب مصر في جهودها ل​مكافحة الإرهاب​ والتطرّف".

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أنّ "عددًا من العناصر الإرهابية استهدفت مكمنًا أمنيًّا جنوب مدينة العريش، وتمّ التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، ممّا أدّى إلى مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، ومقتل ضابط وأمين شرطة و6 مجنّدين".