الخطوط السعودية بدأت تسيير رحلاتها المباشرة إلى أثينا

بدأت ​الخطوط الجوية السعودية​ تشغيل رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى عاصمة ​اليونان​ "​أثينا​"، انطلاقاً من ​الرياض​ وبواقع 4 رحلات أسبوعياً في الاتجاه الواحد.

وجرى تدشين أولى الرحلات المغادرة بمطار الملك خالد الدولي في الرياض حيث جرى استقبال وخدمة الضيوف المغادرين إلى أثينا عبر منصات خاصة، كما قدمت “السعودية” لضيوفها على الرحلة الأولى هدايا تذكارية بهذه المناسبة.

وغادرت الرحلة رقم (SV191) مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة (09:35) صباحاً بالتوقيت المحلي واستغرقت الرحلة أربع ساعات لتصل إلى أثينا الساعة (13:35) ظهراً، حيث جرى الاحتفال في مطار أثينا الدولي بوصول أولى رحلات الخطوط السعودية وتدشين الرحلات المباشرة والمنتظمة بين المملكة واليونان التي سوف تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتوفير فرص استثمارية ورحلات سياحية، بالإضافة إلى خدمة شرائح متعددة من الضيوف من ضمنهم الحجاج والمعتمرين والضيوف المواصلين و​رجال الأعمال​ والسياح مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات “السعودية” للوجهات الداخلية والدولية التي تصل إليها، وكذلك رحلات أعضاء تحالف "سكاي تيم" الدولي.

ويأتي تدشين الوجهات الجديدة للخطوط السعودية ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه والخطة الاستراتيجية (sv2020)، وذلك بالتوسع في التشغيل الدولي وفي إطار الاستثمار الأمثل للأسطول الذي يشهد تنفيذ أكبر برنامج في تاريخ المؤسسة منذ إنشائها لتحديثه وتنميته بأحدث ما تنتجه مصانع الطائرات في العالم، مما يتيح للناقل الوطني طرح المزيد من السعة المقعدية لخدمة القطاع الداخلي وتدشين وجهات دولية جديدة.