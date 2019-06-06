سانا: الجيش السوري عثر على أسلحة وذخائر من مخلفات داعش بريف دير الزور

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا" أنّ "خلال متابعة أعمال تمشيط المناطق المحرّرة من الإرهاب، حفاظًا على حياة المدنيّين وعودة آمنة لهم إلى قراهم ومنازلهم، عثرت الجهات السورية المختصّة على مستودع للأسلحة والذخائر من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" في بلدة بقرص تحتاني التابعة لمنطقة الميادين في ريف دير الزور الشرقي بعضها غربي الصنع".
وأوضحت أنّ "الأسلحة والذخائر كانت مدفونة تحت مبنى تمّ تفخيخه من قبل "داعش"، حيث قامت وحدات الهندسة بتفكيك الألغام واستخراجها"، مبيّنةً أنّ "الأسلحة شملت رشاشات من عيار 7ر12 مم، قذائف "هاون" مختلفة العيارات والأحجام ابتداء من 80 ولغاية 240 مم معظمها كان مجهّزًا ومذخّرًا، كميّات كبيرة من طلقات مدفع عيار 23 مم، طلقات مدفع رشاش متوسط وعبوات ناسفة وقذائف محلية الصنع".
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