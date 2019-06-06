لافروف: النزعة الإنهزامية غير مقبولة ورئيس الدولة ملزم بالحفاظ على القوى النووية متأهبة

لفت وزير ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي لافروف​، إلى أنّ "النزعة السلمية جيّدة، لكن الانهزامية غير مقبولة".

وأوضح في حديث صحافي، "أنّني لا أريد أن أقول إنّنا بحاجة إلى الحديث عن احتمال نشوب حرب نووية، لكن كلّ رئيس دولة، ملزم بالحفاظ على القوى النووية الاستراتيجية متأهبة للقتال"، مبيّنًا أنّ "التاريخ قد أثبت في العقود الماضية أنّه بخلاف ذلك لا يمكن للمرء أن يضمن سيادته، وضمان احترام نفسه".

ورأى لافروف أنّ "هذا مستحيل، لأنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ قرّرت فقط أنّها هي وحدها من تستطيع فرض نظامها على هذا الكوكب، وهذا ليس خيارنا. لقد بدأ هذا منذ وقت طويل عندما اختفى ​الاتحاد السوفياتي​، وأصبح من الواضح لنا كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع بلدنا. عندما وصل أولئك الّذين فهموا هذا المفهوم بشكل جيدّ إلى السلطة، بدأ الوضع يتغير". وركّز على أنّ "الولايات المتحدة تصيغ أيضًا استخدام أسلحتها الاستراتيجية بنفسها".