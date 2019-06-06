أردوغان يهنئ رامافوزا لإعادة انتخابه رئيسًا لجنوب إفريقيا

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع رامافوزا.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، عن مصادر دبلوماسية تركية أن "الرئيس التركي أعرب عن تهنئته لنظيره الجنوب إفريقي، دون الكشف عن تفاصيل أكثر عن فحوى المكالمة الهاتفية بين الجانبين".
وكان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتولى السلطة بزعامة رامافوزا منذ عام 1994 قد نال 57.5 بالمئة من أصوات الناخبين خلال الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد أواخر أيار الماضي.
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