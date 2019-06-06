أردوغان يهنئ رامافوزا لإعادة انتخابه رئيسًا لجنوب إفريقيا

هنأ الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ رئيس ​جنوب إفريقيا​ ​سيريل رامافوزا​ بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع رامافوزا.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، عن مصادر دبلوماسية تركية أن "الرئيس التركي أعرب عن تهنئته لنظيره ​الجنوب​ إفريقي، دون الكشف عن تفاصيل أكثر عن فحوى المكالمة الهاتفية بين الجانبين".

وكان ​حزب المؤتمر​ الوطني الأفريقي الذي يتولى السلطة بزعامة رامافوزا منذ عام 1994 قد نال 57.5 بالمئة من أصوات الناخبين خلال ​الانتخابات التشريعية​ التي شهدتها البلاد أواخر أيار الماضي.