أبو فاضل رأى أن الأمور ستتفاقم ضد النازحين السوريين بالأيام المقبلة: القرار اتُخذ

ركّز الكاتب والمحلل السياسي ​جوزيف أبو فاضل​، على "أنّنا سبق أن قلناها إنّ مخيمات ​النازحين السوريين​ ستتحوّل إلى خلايا مسلحة". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بعد خروجهم في ​عرسال​ وقتل وخطف ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​، وإرسالهم سيّارات مفخخة وتفجيرها في الأبرياء، خرجوا اليوم من ​دير الأحمر​ ليعتدوا بالسلاح على ​الدفاع المدني​". ورأى أنّ "الأمور ستتفاقم ضدّهم في الساعات والأيام المقبلة. القرار اتُخذ".

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