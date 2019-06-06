إشكال وتضارب بالأيدي بين المعتصمين في ساحة النور بطرابلس والجيش تدخل

أفادت معلومات صحافية بـ"حصول إشكال كبير وتضارب بالأيدي بين المعتصمين في ​ساحة النور​ ب​طرابلس​، أثناء الوقفة التضامنية مع ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​"، لافتةً إلى أنّ "الجيش تدخّل وقطع الطريق المؤدّي إلى الإعتصام".

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