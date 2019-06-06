إشكال وتضارب بالأيدي بين المعتصمين في ساحة النور بطرابلس والجيش تدخل

أفادت معلومات صحافية بـ"حصول إشكال كبير وتضارب بالأيدي بين المعتصمين في ساحة النور بطرابلس، أثناء الوقفة التضامنية مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية"، لافتةً إلى أنّ "الجيش تدخّل وقطع الطريق المؤدّي إلى الإعتصام".
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