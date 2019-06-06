أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان الخميس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة احياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.
أما الجمعة، فغائم جزئياً مع انخفاض اضافي ومحدود بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية اعتباراً من المساء.
أما السبت، فغائم جزئيّاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً.
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس غداً غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.