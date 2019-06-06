الطقس غداً غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان الخميس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة احياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.

أما الجمعة، فغائم جزئياً مع انخفاض اضافي ومحدود بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية اعتباراً من المساء.

أما السبت، فغائم جزئيّاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً.