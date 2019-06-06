رئيس حكومة مقاطعة نوفاسكوشيا الكندية ووزيرتان بحكومته زاروا متحف جبران وغابة الأرز

زار رئيس حكومة مقاطعة نوفاسكوشيا الكندية ستيفين ماكنيل والوزيرتان من أصل لبناني بحكومته لينا متلج دياب وباتريسيا عرب، يرافقهم قنصل لبنان في هاليفاكس- كندا وديع فارس، متحف جبران خليل جبران في بشري. وكان في استقبالهم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جوزيف إسحق، رئيس بلدية بشري فريدي كيروز ومدير المتحف جوزيف جعجع، وكانت لهم جولة في أروقته اختتموها بالصلاة على قبر جبران في المتحف. كما دوّن ماكنيل كلمة في سجّل كبار الزوّار.
من ثمّ، انتقل الوفد إلى غابة أرز الرب، حيث كان في استقباله أمين محمية الأرز- قاديشا أنطوان طوق وأمين عام لجنة أصدقاء غابة الأرز شربل طوق. وجال الجميع في أرجاء الغابة، وبعدها سلّم أنطوان طوق، الوفد شهادات عرابة بأسماء كلّ منهم، لينتقلوا بعد ذلك إلى غابة الأصدقاء في جبل المكمل؛ حيث زرعوا أغراس أرز.
يُشار إلى أنّ الوفد قدم الى لبنان للمشاركة في المؤتمر الإغترابي الّذي تنظّمه وزارة الخارجية والمغتربين، حيث سيلقي ماكنيل كلمة باسم مقاطعة نوفاسكوشيا في المؤتمر.
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