باسيل: ورثنا الاحزاب السياسية الاخرى وكان لدينا الحظ أن نتعلم من اخطائها

أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنع سعى مع حزب "الكتائب" للمشاركة والتفاهم قبل الانتخابات وقبل الرئاسة وبعدها، لافتاً إلى أننا "بذلنا اكثر من جهد والوزير السابق سجعان قزي شهد على ذلك وما من فرصة الا وحاولنا استثمارها من أجل التعاون".
وفي كلمة له في عشاء امام كتائبيين سابقين وحاليين، قال: "تذكرنا اليوم ثالوث الكتائب وهو رئاسة الجمهورية والجيش والقضاء"، مشيراً إلى "أنتم مؤتمنون على نضال وإرث والصعوبة تكمن في ان يجتمع مسيحيو لبنان في حزب واحد لان سقفهم الحرية".
ولفت إلى أن "التيار الوطني الحر ورث الاحزاب السياسية الاخرى، وكان لدينا الحظ ان نتعلم من اخطائكم ومن القضايا التي أصبتم بها وحاولنا مد اليد كثيرا ومهما اختلفنا تبقى مفاهيم الدولة هي الجامع".
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