الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية طلبت وقف التدريس غدا

أعلنت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، في بيان، أنه "بعد الاتصالات التي أجرتها وزارة التربية مع سيادة المطران رحمة ومع الأمانة العامة متمنية التعطيل يوم غد، وبعد الضياع الذي عانت منه إدارات المدارس بسبب قرارات مفاجئة، وتحاشيا لأي تصرف غير مسؤول، واحتراما للعيش المشترك، ومدارسنا الكاثوليكية هي المؤتمنة على حمايته، ولأن بعض المدارس قد قرر التعطيل لسبب أو لأخر، ونزولا عند طلب مرجعيات مختلفة من روحية ومدنية، تطلب الأمانة العامة من جميع ​المدارس الكاثوليكية​ التوقف عن التدريس يوم غد الخميس 6 حزيران 2019".

وختمت بـ"الاعتذار على تعديل الموقف المعلن سابقا، والاعتذار على التأخير باتخاذ هذا الموقف الجديد بسبب الفرق في التوقيت".