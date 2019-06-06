بشير خضر: أفضل أن يقال عني "عنصري" على أن يسقط قتلى وجرحى

رد محافظ بعلبك الهرمل ​بشير خضر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على منتقدي قرار منع تجوّل ​النازحين السوريين​ في ​دير الأحمر​، مؤكداً أنه يفضل أن يقال عنه "عنصري" على أن يسقط قتلى وجرحى، لأن هناك اجراء لم يتخذه خوفاً من أن ينعته أحد بـ"العنصري".

وأشار إلى أن "شباب دير الأحمر بحالة غضب وسط دعوات لحرق مخيمات السوريين"، مؤكداً أن "هذا الإجراء هو لحماية النازحين ولتهدئة الأهالي الغاضبين".