العثور على ذخائر وقنابل قديمة الصنع إلى جانب طريق عام عابا الكورة

ذكرت معلومات صحافية أن ​الأجهزة الأمنية​ في ​قضاء الكورة​، عثرت على ذخائر حربية وقنابل يدوية قديمة الصنع، مرمية إلى جانب الطريق العام قرب بلدة عابا، وتعمل على تحديد أنواعها وأسباب وجودها في تلك المنطقة. وتم قطع السير في المحلة.

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