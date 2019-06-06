مصادر "المنار" ترجح أن يكون هجوم طرابلس فردياً بامتياز

أشارت مصادر قناة "المنار" إلى أن التحقيقات في هجوم ​طرابلس​ الإرهابي مستمرة، لافتة إلى أنها تتركز على من حرض وهل اشترى الإرهابي عبد الرحمن مبسوط من تاجر سلاح أم قدم له، مرجحة أن يكون الإعتداء فردياً بإمتياز. ولفتت المصادر إلى توقيف زوجة الإرهابي مبسوط ووالده وشقيقيه وشخصين آخرين.

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