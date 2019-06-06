توقّفت مصادر مطّلعة عبر صحيفة "الراي" الكويتية، عند "ما ضجّت به الصالونات السياسيّة والمواقع الإخباريّة منذ وقوع الهجوم الإرهابي في ​طرابلس​ الّذي اكتسب طابعًا عشوائيًّا، وحيّد بالكامل المدنيين، من علامات استفهام حول توقيته و"جغرافيّته"، أي طرابلس الّتي شكّلت منذ عام 2008 ولنحو 6 أعوام ما يشبه الـ"دفرسوار" للنظام السوري وحلفائه في إطار معركة استنزاف "​تيار المستقبل​" في واحد من معاقله الرئيسيّة، سواء عبر "حرب" ​جبل محسن​ - ​باب التبانة​ أو من خلال معركة نهر البارد (صيف 2007) مع تنظيم "​فتح الإسلام​"، الّتي انطلقت شرارتها من عاصمة ​الشمال​، أو عبر محاولات تصوير الأخيرة "​قندهار​ ​لبنان​" في سياق محاولاتِ وضع "المستقبل" في موقع "ردّ تهمة التطرف" وخصوصًا كلما كان صراع التوازنات الداخليةّ محتدمًا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الراي" توقفت عند العلامات الإستفهام حول توقيت هجوم طرابلس وجغرافيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.