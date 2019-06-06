CNN: السعودية تطور برنامجا للصواريخ البالستية بمساعدة الصين

ذكرت قناة "سي إن إن" بأن "​الاستخبارات الأميركية​ حصلت على معلومات تفيد بأن ​السعودية​ تطور برنامجًا للصواريخ البالستية بمساعدة ​الصين​"، مشيرة إلى أن "برنامج ​الصواريخ​ السعودي يهدد الجهود الأميركية للحد من انتشار الصواريخ في ​الشرق الأوسط​".

ولفتت "سي إن إن" نقلًا عن مصادر ديمقراطية، إلى أن "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تعمدت إخفاء معلومات الاستخبارات عن ​الكونغرس​".