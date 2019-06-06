CNN: السعودية تطور برنامجا للصواريخ البالستية بمساعدة الصين

ذكرت قناة "سي إن إن" بأن "الاستخبارات الأميركية حصلت على معلومات تفيد بأن السعودية تطور برنامجًا للصواريخ البالستية بمساعدة الصين"، مشيرة إلى أن "برنامج الصواريخ السعودي يهدد الجهود الأميركية للحد من انتشار الصواريخ في الشرق الأوسط".
ولفتت "سي إن إن" نقلًا عن مصادر ديمقراطية، إلى أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمدت إخفاء معلومات الاستخبارات عن الكونغرس".
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