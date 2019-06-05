مقتل عدد من ميليشيا الحوثي في غارات للتحالف العربي بالضالع

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، غارات جوية على تحركات وتجمعات ميليشيا الحوثي في محافظة الضالع جنوب البلاد.
وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات للميلشيا الحوثية
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