مقتل عدد من ميليشيا الحوثي في غارات للتحالف العربي بالضالع

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، غارات جوية على تحركات وتجمعات ميليشيا الحوثي في محافظة الضالع جنوب البلاد. وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات للميلشيا الحوثية شمال مديرية قعطبة شمالي المحافظة، ما أسفر عن مقتل القيادي البارز في الميلشيا المدعو سفيان القحيف، وعدد آخر من عناصر الميليشيا.

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