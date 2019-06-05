ترامب : أعتقد أن بريكست سيسير على ما يرام وقد يكون أمرًا جيدًا لأيرلندا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن كل شيء سيسير على ما يرام فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وقد يكون الأمر "جيدًا للغاية" بالنسبة لأيرلندا.
وأضاف ترامب - خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، في قاعة كبار الزوار بمطار (شانون) لدى وصوله لأيرلندا في وقت سابق اليوم - "لقد أتيت للتو من عندأشخاص جيدون يشاركون بصورة كبيرة فيما يتعلق بـ(بريكست) وأعتقد أن كل الأمور ستكون على ما يرام بشكل جيد"، في إشارة إلى زيارته للمملكة المتحدة التي سبقت أيرلندا واستغرقت ثلاثة أيام.
وبسؤال ترامب -خلال اللقاء الذي بثته قناة (سي إن إن) الأمريكية - عما ستكون قضية بريكست أمرًا سيئًا
تجدر الإشارة إلى أن إحدى النقاط التي تثير المخاوف في النقاش المتعلق بـ(بريكست) تكمن في أن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي سيعني إقامة مراكز حدودية مجددًا على الحدود بين أيرلندا الشمالية، الإقليم الذي لا يزال جزءًا من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، العضو بالتكتل.
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