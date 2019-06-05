الاتحاد الأوروبي يُعلق العقوبات ضد ميلان

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء تعليق العقوبات التي كان من المنتظر توقيعها على ميلان، بسبب مخالفته لقوانين اللعب المالي النظيف.

وذكر البيان الذي أصدره (يويفا) على موقعه الرسمي، اليوم ، إن غرفة التحكيم

التابعة للاتحاد قررت تعليق الإجراءات ضد ميلان، بسبب إخفاقه في الامتثال لقيود اللعب المالي النظيف التي تم تقييمها في موسم 2019/2018 عن أعوام 2016 و2017 و2018.وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سينتظر أولًا صدور قرارات محكمة (كاس) بشأن موقف ميلان من الالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف خلال أعوام 2015 و2016 و2017.



وتوقعت العديد من التقارير أن يتم استبعاد ميلان من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، بسبب خرقه لقوانين اللعب المالي النظيف.