خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك، وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لفخامته على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.



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