وعبّر عدد من الدعاة والمعنيين بالعمل الإسلامي في موريشيوس عن بالغ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، على هذه اللفتة، مؤكدين أن المملكة بعطاءاتها تلامس حاجة المسلمين، وتقف معهم في كل الأحوال.
ونوهوا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التي باشرت تنفيذ هذه الأعمال، وأسهمت عبر البرامج الدعوية المصاحبة في تبصير عامة الناس بأمور دينهم.
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نفّذت عددا من البرامج الموسمية خلال رمضان الفائت، في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بالتواصل مع إخوانهم المسلمين في جميع دول العالم الإسلامي، منها جمهورية موريشيوس.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 آلاف طن تمور لموريشيوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.