مقتل 10 إرهابيين في محافظة الأنبار

القوات العراقية تطارد ارهابيين في الانبار (الوكالات)

أعلن قائد عسكري عراقي كبير أمس، أن قوات الجيش العراقي بالتعاون مع طيران الجيش نفذا عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي أدت إلى مقتل سبعة من عناصر التنظيم شمالي ناحية البغدادي التابعة لمحافظة الأنبار 118/كم غربي بغداد.

وقال اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار في تصريح صحفي، إن قوات من الجيش العراقي بالتعاون مع الطيران نفذا عملية أمنية أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر تنظيم داعش في وادي جعال قرب بحيرة الثرثار شمالي ناحية البغدادي.

وكان بيان عسكري لقيادة عمليات الجزيرة ذكر في وقت سابق أمس، أن ثلاثة من عناصر تنظيم داعش قتلوا في ضربة لطيران التحالف الدولي قرب حقل للغاز في محافظة الأنبار.

وأوضح البيان، أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية جنوبي حقل عكاس الغازي غربي محافظة الأنبار استهدفت عناصر لداعش، ما أسفر عن «مقتل 3 إرهابيين وحرق 3 دراجات نارية وتدمير وكر لهم».