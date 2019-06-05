إنقاذ 45 مهاجرا شمال غربي طرابلس

أعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد بحار أيوب قاسم أمس إنقاذ 45 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي تعطل بهم في البحر المتوسط قرب حقل البوري على بعد 65 ميلا شمال غرب العاصمة طرابلس. وقال قاسم في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن زورق الدورية استطاع الوصول إلى موقع القارب، الذي كان معطوبا وتتسرب إليه المياه وعلى متنه 45 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات عربية وإفريقية مختلفة. وأضاف قاسم، أن المهاجرين بينهم «44 رجلا» وإمرأة واحدة، جرى إعادتهم أمس إلى قاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم لمركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لهم. وكانت دورية تابعة لقطاع طرابلس بحرس السواحل الليبي «الزورق فزان»، قد تمكنت الاثنين الماضي من إنقاذ 92 مهاجرا غير نظامي، كانوا جميعا على متن قارب مطاطي على بعد 55 ميلا شرقي طرابلس.



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