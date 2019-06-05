الأمن المصري يقتل 5 مسلحين شمال سيناء

وأفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أمس أن عددا من العناصر المسلحة استهدفت كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، إلا أن القوات الأمنية تعاملت مع تلك العناصر، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى استشهاد ضابط وأمين شرطة وستة مجندين، عقب إصابتهم.
وأضاف البيان أن عددا من المسلحين فروا وأن قوات الأمن تقوم الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
داعش الإرهابي
ووقع الهجوم في منطقة تشتبه السلطات أن تنظيم داعش الإرهابي يسعى إلى إقامة معقل جديد له فيها، بعد هزائمه في سوريا والعراق، في الوقت الذي أطلقت السلطات عملية واسعة لمكافحة الإرهاب، في فبراير 2018 في المنطقة.
تعزيزات عسكرية
وأفاد مصدر أمني عن إرسال تعزيزات إلى النقطة الأمنية وسماع تبادل لإطلاق النار، لافتا إلى أن النقطة الأمنية مطوقة حاليا من الجيش والشرطة، في حين ذكر مصدر طبي أن ثلاثة من عناصر قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية، أصيبوا بجروح في الهجوم، ونقلوا إلى مستشفى العريش العام.
معقل إرهابي جديد
وتشتبه السلطات المصرية بأن يكون التنظيم الإرهابي الأبرز في المنطقة أنصار بيت المقدس يسعى إلى إنشاء معقل جديد في سيناء، عقب خسارة تنظيم داعش الإرهابي لمعاقله في العراق وسوريا.
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