إعادة أميركيتين من داعش إلى بلدهما

أعادت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سورية، أمس، امرأتين أميركيتين وستة أطفال من عائلات تنظيم داعش الإرهابي إلى الولايات المتحدة، في وقت تضغط السلطات الكردية على الدول الغربية لترحيل الآلاف من مواطنيها المرتبطين بالتنظيم الإرهابي، بعضهم مسجون وآخرون موجودون في مخيمات. وأكد المتحدث باسم دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الكردية كمال عاكف، أن المرأتين الأميركيتين والأطفال كانوا في مخيم الهول الذي يؤوي آلاف الأجانب المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية. وتؤوي مخيمات شمال شرق سورية 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات تنظيم داعش الأجانب، يقيمون في أقسام مخصصة لهم، ويخضعون لمراقبة أمنية مشددة، ولا يشمل هذا العدد العراقيين، فيما نددت واشنطن مراراً بتردد الدول الأوروبية في إعادة مواطنيها من سورية.



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