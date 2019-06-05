وجاء التأكيد خلال اجتماع سلامة وبوغدانوف، أمس، في العاصمة الروسية موسكو عقب لقاء المبعوث الأممي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أمس.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن رئيسها غسان سلامة ناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف آخر التطورات في ليبيا ومداولات مجلس الأمن بشأن الأوضاع في هذا البلد.
كانت هذه تفاصيل خبر سلامة وبوغدانوف: يجب إيجاد حل سياسي في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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